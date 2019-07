Macky Sall félicite les "lions" de football: " Toute la Nation est fière de vous" La nation sénégalaise est ’’fière’’ des joueurs de l’équipe nationale de footbal malgré leur revers en finale de la CAN 2019, a déclaré le président de la République Macky Sall.

’’Toute la nation est fière de vous et vous témoigne son soutien pour les compétitions à venir’’, a dit le chef de l’Etat dans un tweet.



L’équipe du Sénégal a perdu sa deuxième finale de CAN en s’inclinant (0-1) devant l’Algérie ce vendredi au Caire.



Macky Sall a salué les Lions pour leur beau parcours.



’’Chers Lions, je vous félicite pour le beau parcours que vous avez vaillamment eu dans cette #CAN2019. Vous nous avez fait vibrer ! Vous êtes tombés les armes à la main’’, s’est réjoui Macky Sall.



