Macky Sall félicité par Erdogan, Mohamed VI, Vaz et Akufo-Addo

IGFM-Suite à la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 février 2019, le président de la République a reçu des appels téléphoniques de félicitations de ses pairs Recep Tayyip Erdogan de la Turquie ; Mohamed VI, roi du Maroc ; Nana Akufo-Addo du Ghana et José Mario Vaz de la Guinée Bissau.















IGFM

