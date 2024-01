Macky Sall gâte les maires et adjoints au maire

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2024 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Les maires et leurs adjoints n’ont cessé de crier sur tous les toits, qu’ils percevaient des émoluments dérisoires. Leurs complaintes ont été entendues par le chef de l’Etat, qui leur octroie neuf bonnes mesures. Au terme des négociations avec le Président Macky Sall, ils peuvent esquisser des pas de danse. En tout cas comme cadeau d’adieu et de fin d’année, il leur a offert une augmentation de leurs indemnités de 300.000 à 800.000 FCfa. Les indemnités des adjoints au maire passent de 50.000 à 100.000 FCfa.



Les maires de chef-lieu de département, auront une hausse d’un million de FCfa, alors que les maires de villes et de région vont toucher 1.500.000 FCfa. En outre, les maires sont autorisés à acheter des voitures sur les budgets des communes, sur la base d’un paiement à tempérament. Par conséquent, les fonds d’équipement seront augmentés. Le statut du maire dans le protocole d’Etat, sera revu et rehaussé.



La prise en charge sociale, sanitaire et sécuritaire pour les maires, est validée par le président de la République. La retraite des maires est aussi acceptée par le président de la République. Les modalités seront fixées et validées en commission paritaire. Enfin, les indemnités de session des conseillers municipaux, sont aussi acceptées et en cours de validation, rapporte "Le Témoin".



Ndèye Fatou Kébé