Macky Sall instaure la "Journée nationale de la Décentralisation" le 10 octobre de chaque année La "Journée nationale de la Décentralisation" sera célébrée le 10 octobre de chaque année, désormais. « Le Chef de l’Etat a décidé d’instaurer le 10 octobre de chaque année, « Journée nationale de la Décentralisation », et annoncé la tenue prochaine d’un Conseil Présidentiel sur la Décentralisation », indique, en effet, le communiqué du conseil des ministres tenu hier, mercredi.

Dans le même temps, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de déployer une stratégie intégrée de promotion du transport multimodal, avec l’exploitation du Train Express Régional (TER) et le démarrage du projet Bus Rapid Transit (BRT) dont il lancera les travaux le 28 octobre 2019.



Il a aussi notifié au Ministre des Transports terrestres, l’impératif de veiller à la situation de la Société nationale « Dakar Dem Dik » ; ainsi que sur le fonctionnement du Petit Train de Banlieue (PTB).

