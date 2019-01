"Macky Sall, la réponse par l'action" : le nouveau livre d'Alioune Fall

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019

Accusé d'être le nègre du chef de l'État à propos de son ouvrage "Le Sénégal au cœur", le journaliste Alioune Fall, par ailleurs ancien Directeur de publication du défunt quotidien Le Matin, avait démenti l'information. Mais, c'était pour annoncer qu'il préparait un livre.



C'est chose faite, depuis vendredi dernier, informe Le Témoin dans son édition du jour, avec la sortie de "Macky Sall, la réponse par l'action". Alioune Fall est ministre conseiller à la Présidence et vice-président de la Fondation Servir le Sénégal de la Première dame, Marième Faye Sall.



Dans ce deuxième ouvrage qui s'inscrit dans la suite de "Macky Sall, contre vents et marées", Alioune Fall revient sur les réalisations qui ont radicalement changé le visage du Sénégal et le vécu des Sénégalais, ne se privant pas d'illustrer son propos d'anecdotes qui plongent le lecteur dans la réalité du pouvoir.

