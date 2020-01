Macky Sall lors de son discours à la Nation : Les fondamentaux de notre économie restent solides Le chef de l’Etat a prononcé son traditionnel discours à la Nation à l’occasion du nouvel an. Une occasion pour lui d’évoquer divers sujets touchant à la fois le social, la politique, l’économie. Sur ce dernier point, il se félicite des progrès économiques enregistrés par notre pays.



Dans son discours, il a réitéré son engagement à vous servir et à préparer avec vous Le rendez-vous avec l’avenir ou Liggéeyal Ëlek. Selon M. Sall, préparer l’avenir, c’est d’abord réussir les plus larges convergences possibles autour des grandes questions d’intérêt national au cœur des politiques publiques. A son avis, c’est tout le sens de l’appel au dialogue national lancé au lendemain du scrutin

présidentiel.



Le chef de l’Etat rappelle avoir installé le 26 décembre, le Comité de pilotage du dialogue qui servira de cadre de facilitation des échanges sur les différentes thématiques à l’ordre du jour.



«Je salue l’engagement de toutes les forces vives de la Nation dans ce dialogue. Avec la bonne volonté de tous, j’ai confiance qu’à l’issue des trois mois que dureront les concertations, nous parviendrons à de nouveaux consensus pour conforter l’expérience démocratique et le progrès économique et social de notre pays”, a-t-il dit.



Le président de la République soutient que préparer l’avenir, c’est aussi consolider notre marche vers une émergence solidaire et inclusive, ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. En dépit d’une conjoncture mondiale difficile, nous gardons résolument le cap sur la voie du développement économique et social.



« Les fondamentaux de notre économie restent solides, avec une inflation maîtrisée, un endettement prudent et productif, la réduction constante du déficit budgétaire, de 6,7% en 2011, à 3,7% en 2019, et un taux de croissance encore supérieur à 6% cette année. Mais nous devons aller de l’avant et plus vite ; car pour les peuples qui marchent à l’appel de leur destin, le progrès se mesure par leur capacité de presser le pas pour mieux répondre au commandement de l’histoire », a indiqué Macky Sall.



Aujourd’hui, poursuit-il, nous sommes à une étape de notre marche où l’histoire nous commande d’atteindre l’objectif d’émergence à l’horizon 2035, pour nous libérer, par le travail, des avatars de la pauvreté et du sous-développement.



Préparer l’avenir, c’est également assumer nos responsabilités en tant qu’africains, soixante ans après les indépendances, à travers une intégration économique régionale plus forte et plus solidaire.

Je salue, à cet égard, le processus de création d’une monnaie unique ouest-africaine, l’Eco, à partir de 2020. C’est une heureuse perspective. Au demeurant, d’ici l’entrée en vigueur effective de l’Eco, rien ne changera quant à la parité fixe de notre monnaie.

