"Macky Sall n’a pas fait de faute": Malick Sonko (Inspecteur de français, latin, grec) Votre blog vous soumet cette réflexion d’un professeur de français…

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 14:06 | | 2 commentaire(s)|



La syllepse présidentielle

Puisque a<b, alors a+b = 1

« Pikine et la banlieue dit « merci » au Président ».

Pikine est dans la banlieue; alors la banlieue suffit à elle seule pour sujet du verbe !

Macky SALL n’a pas fait de faute. La faute alléguée n’en est pas une ! D’ailleurs, un Président de la République ne fait jamais de faute. Hum … Il fait des tours particuliers !!!! Lol !

Et puis !!!! Même si le Chef de l’État avait écrit par exemple « les enfant » en omettant la marque du pluriel, on parlera d’une tournure exceptionnelle, sauf par impudence, on ne parlerait pas de faute. Les analystes devront trouver une explication à cette exception grammaticale qui traduirait peut être une forme de colère contre Trump ! Après tout, c’est le père de la Nation, le Chef suprême des Armées et, à ce titre, il règne sur l’orthographe et la grammaire !!!! Lol…

Ce procédé s’appelle aussi « l’accord par le plus proche ». Quand deux mots ont un sens assez voisin, il est d’usage que l’on fasse l’accord avec le dernier élément. Ex. L’enfant et toute sa famille a prié pour une paix définitive en Casamance.

La syllepse consiste à faire un accord par le sens: « L’Afrique et la race noire »(l’un est dans l’autre), mérite ou méritent ,au choix!

La race noire englobe et dépasse l’Afrique. Il ne s’agit pas de choses distinctes mais d’une seule et même réalité. « L’Afrique, plus exactement, la race noire mérite …. Cela donne » L!Afrique et la race noire mérite…. C!est une très belle syllepse.

Au total, je suis surpris qu’un géologue comme Macky SALL puisse explorer les sous-sols de la langue française au point d’en extraire un tour aussi précieux que la syllepse de nombre !!! Je lui tire mon chapeau !

Malick SONKO, Inspecteur de français, latin, grec – Ziguinchor



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook