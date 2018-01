Macky Sall octroie 50 millions au village Sos et le centre Talibou Dabo Le président de la République a fait parler sa générosité, lors du 1er sommet africain organisé par la Fédération pour la paix universelle (Fup) à Dakar du 18 au 19 janvier dont le thème est: « Nouvelle Afrique : indépendance, prospérité Mutuelle et Valeurs Universelles ». En effet le Prsésident Macky Sall a octroyé 50 millions de francs Cfa au centre Talibou Dabo de Grand-Yoff qui quotidiennement, œuvre pour le bien-être des enfants handicapés et le village SOS qui accueille des orphelins. Cette enveloppe provient du Prix de Leadership et de la Bonne gouvernance que le chef de l’Etat Macky Sall a reçu lors de cette rencontre multidimensionnelle, des mains de la présidente du FUP, Dr. Hak JA Han Moon.





Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2018 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|



