Macky Sall présente ses condoléances à la Gendarmerie nationale et aux familles éplorées

Le président Macky Sall a profité du meeting de Bignona pour présenter ses condoléances aux gendarmes décédés dans un accident après son passage. Il a rassure que ce n’est pas le cortège du président de la République qui était en jeu.



"Malheureusement, une véhicule de la gendarmerie a fait un accident. Nous avons décompté 4 gendarmes décédés. Je voudrais en cette circonstance particulière présenter mes condoléances aux familles éplorées, à la Gendarmerie nationale et aux familles touchées dans le département de Sédhiou. Nous avons pris les dispositions pour assister les blessés, puisque l'ambulance qui nous suivait est en route pour intervenir.



Alors qu’il faisait son entrée dans la commune de Sédhiou, dans le cadre de la campagne électorale, le Président Macky Sall, candidat de la

Coalition Benno, a appris avec tristesse qu’un tragique accident impliquant un escadron de la Gendarmerie nationale s’est produit à 20 km de là, dans la localité de Bounia Soukoutoto.



Le Président Macky Sall présente ses condoléances émues à la famille des quatre personnes ayant perdu la vie et prie pour le salut de leur âme.



Makhfou DIOP Leral.net

