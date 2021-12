Macky Sall, président de l’Union africaine en 2022: Les victimes de Hissène Habré tiennent une conférence de presse, lundi prochain à 16 heures. Alors que le Président Macky Sall s’apprête à prendre la présidence de l’Union africaine à partir de l’année 2022, un collectif, regroupant des organisations citoyennes et de défense des droits de l’homme, a été constitué pour lui rappeler les engagements de cette organisation à l’égard des milliers de victimes de Hissène Habré.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Décembre 2021 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

En effet une conférence de presse sera organisée par ce regroupement le lundi 3 janvier 2022 à Dakar, au Café de Rome sur ce sujet.



Le communiqué reçu rappelle que le 30 mai 2016, à l’issue d’un procès à Dakar qui a fait l’honneur du Sénégal et de l’Afrique, l’ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture, ainsi que pour des faits de violences sexuelles et de viol, par les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.



Lorsqu’une Chambre d’appel a confirmé la condamnation de Habré en avril 2017, et octroyé 82 milliards de francs Cfa à 7 396 victimes identifiées, elle a mandaté un Fonds fiduciaire de l’Union africaine pour lever de l’argent, en recherchant les avoirs de Habré et en sollicitant des contributions volontaires.



Bien que l’Union africaine ait adopté le Statut du Fonds fiduciaire en 2017, alloué 5 millions de dollars au Fonds et envoyé une mission au Tchad en septembre 2021, qui annonçait le démarrage du Fonds, celui-ci n’est toujours pas opérationnel



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook