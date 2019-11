Macky Sall quitte Dakar ce lundi pour Berlin et Ankara

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République Macky Sall quitte Dakar ce lundi 18 novembre 2019, pour prendre part, le 19 novembre, à la Conférence de Berlin (Allemagne) sur le Compact avec l’Afrique, annonce la présidence de République dans un communiqué.



« Le Compact avec l’Afrique est une initiative lancée par l’Allemagne dans le cadre du G20 pour soutenir l’investissement en Afrique, y compris par l’appui à l’amélioration de l’environnement des affaires et à la réalisation de projets de développement » informe la source, qui souligne que « le Sénégal fait partie des pays africains sélectionnés dans la phase pilote de mise en œuvre de l’initiative ».



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 23 novembre après un séjour privé à Ankara (Turquie), ajoute le communiqué.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos