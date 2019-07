Macky Sall quitte Dakar ce vendredi pour Abuja

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce vendredi 26 juillet 2019 pour Abuja (Nigéria) où il prendra part, le samedi 27 juillet 2019, au Forum annuel de la Fondation Tony Elumelu pour l’Entreprenariat.



La Fondation Tony Elumelu est une organisation à but non lucratif de droit nigérian, ayant pour activité principale le soutien à la transformation économique de l’Afrique par la promotion de l’entreprenariat, en particulier celui des jeunes, à travers le financement, la formation et l’encadrement.



En plus de la participation du Président Sall au panel présidentiel du Forum, il sera procédé, au cours de son séjour, à la signature d’un Accord de partenariat entre la Fondation Tony Elumelu et la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes.



Le retour du Président Sall est prévu le 27 juillet 2019.



