Macky Sall refuse de s'excuser pour le report des élections au Sénégal : Incertitude politique et mécontentement croissant Dans une récente interview accordée à la BBC par Waihiga Mwaura, le président sortant du Sénégal, Macky Sall, a déclaré qu'il ne présenterait pas d'excuses à la population de son pays pour les troubles et les décès qui ont suivi sa décision controversée de reporter les élections le mois dernier. Cette décision a plongé le Sénégal dans une période d'incertitude politique sans précédent, suscitant des critiques généralisées et une agitation sociale.



Malgré les appels croissants à la transparence et à la responsabilité, Macky Sall a maintenu sa position, affirmant qu'il ne regrettait pas sa décision et qu'il croyait avoir agi dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette déclaration a déclenché une vague de frustration parmi les Sénégalais, nombreux étant insatisfaits de la gestion de la crise par le président sortant.



Le report des élections a exacerbé les tensions politiques déjà existantes dans le pays, avec des manifestations de masse et des affrontements violents entre les forces de sécurité et les manifestants. De plus, le bilan humain de cette période turbulente continue de s'alourdir, avec des rapports faisant état de plusieurs décès et de nombreux blessés lors des affrontements.



Alors que le Sénégal se prépare à élire un nouveau chef d'État ce dimanche, l'incertitude règne quant à l'issue du scrutin et à la stabilité politique future du pays. Malgré l'assurance de Macky Sall selon laquelle il quittera ses fonctions le 2 avril, quel que soit le résultat des élections, de nombreux Sénégalais demeurent sceptiques quant à la transition pacifique du pouvoir.



Dans ce climat de mécontentement croissant et de tensions politiques, les électeurs sénégalais sont confrontés à un choix crucial alors qu'ils se dirigent vers les urnes pour décider du futur de leur nation.

