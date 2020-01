Macky Sall répond à Abdoul Mbaye : «Il est peut-être devenu aveugle »

« Lorsque que quelqu’un qui portait tes programmes et visions, qui les vendait partout, si un jour il déclare que je n’ai pas de vision, c’est peut-être parce que c’est lui qui est devenu aveugle », a dit Macky Sall.



« Parce que la vision est de plus en plus améliorée. Et ce que les Sénégalais pensent de ma politique m’importe le plus parce qu’ils m’ont réélu. Je ne les suivrai pas dans cette polémique », a ajouté le chef de l’Etat