Macky Sall répond à Idrissa Seck: « Je n’ai pas peur … »

Présidant ce vendredi matin la présentation du tome 1 de son livre intitulé Institutions, Gouvernance, Paix, Sécurité et Développement», le président de la République, Macky Sall, a répondu aux attaques de l'ancien premier, Idrissa Seck, qui le taxe souvent de pereux.



« Tout ce bruit que vous entendez au quotidien, c’est pour qu’il n’ y est pas de discours sur le bilan. Ils (opposants) créent de faux débats, des fake news… Tous les jours, on entend : «non, c’est la dictature. Le président ne veut pas d’adversaire». Moi, je n’ai pas peur d’adversaire. Je me suis soumis à la sanction des Sénégalais. Et, tous les jours, on juge mon action. Je n’ai pas peur d’être jugé. Je peux faire des erreurs comme tout être humain», dit-il.







Parlant de son bilan en matière d’éducation, il a soutenu ses efforts’ dans le secteur de l’éducation et l’enseignement supérieur depuis 2012 dépassent de deux fois la somme de tous les investissements antérieurs pendant les cinquante dernières années.



‘’Il est paradoxale et triste, que (malgré) les efforts en cours, que nous assistons à des événements aussi douloureux, inacceptables que la mort de l’étudiant de l’Université Gaston Berger, Mouhamadou Fallou Sène’’, a-t-il dit. Selon lui, le bloc de l’enseignement prend un quart du budget, 25%. Le gouvernement investit 51 milliards de francs CFA dans les bourses d’étudiants, fait-il remarquer.



igfm