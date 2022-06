Macky Sall répond aux menaces de la non tenue des élections de Sonko: "ça, c'est devant nous..." Le président de la République, Macky Sall, a porté la réplique à Ousmane Sonko et aux autres membres de Yewwi Askan Wi qui, lors d'un rassemblement hier mercredi, ont déclaré qu'il n’y aurait pas d'élections législatives, si toutefois leur liste nationale majoritaire n'était pas validée.

Le chef de l’État fait dans la menace. « Sur les menaces sur la non-organisation des élections, ça, c’est devant nous», a-t-il dit dans un entretien avec Rfi et France 24, depuis la France.



«De toute façon, le pays va tenir ces élections. Le Conseil constitutionnel a décidé, et nous nous sommes soumis, il y a 15 jours. La liste Yewwi de Dakar n’était pas recevable, le Conseil a fait une interprétation et a dit qu’il faut qu’elle soit acceptée. Le ministre s’est incliné et a fait des corrections. Pourquoi, lorsqu’il s’agit de l’opposition, quand il y a une décision qui est défavorable, il faut appeler à la fin du monde ? Ce n’est pas comme ça qu’on respecte la démocratie» , a ajouté Macky Sall.



Système électoral fiable



«Ce n’est pas la première fois qu’on organise des élections. Nous avons un système électoral qui est le produit de concertations, de consolidation, dont le dernier est ce code qui vient d’être enregistré, qui a fait l’objet de discussions pendant 16 mois et qui a abouti à ce qui a permis d’aller vers cette élection législative» , a-t-il conclu.

