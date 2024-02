Macky Sall s'adresse aux Sénégalais, ce jeudi, à 19h

Tout le Sénégal lui tend l’oreille depuis l’annulation du report de la Présidentielle par le Conseil constitutionnel. Le Chef de l’Etat va s’adresser aux Sénégalais ce jeudi, à partir de 19h.



Non pas par une adresse à la nation comme il l’avait fait le 3 février dernier, mais par un entretien, en direct, avec la Rts, iTv et Seneweb.



Pendant une heure, Macky Sall répondra aux questions des journalistes. Va-t-il organiser l’élection avant le 2 avril, date de l’expiration de son mandat ? Va-t-il grignoter quelques semaines ? Va-t-il concéder aux dates de 3 mars ou 10 mars proposées par l’opposition et la société civile ? Va-t-il démissionner ? Dans quelques heures, l’on saura «les meilleurs délais» pour le président de la République, comme l’y invite le Conseil constitutionnel.













