Macky Sall s'offre un bain de foule à Mbacké: "Pour diriger un pays, il faut une vision..."

Mbacké, à coup sûr, a battu des records d’affluence. Le meeting d’ouverture du candidat Macky Sall, tête de file de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), a refusé du monde. La grande place aménagée pour l’occasion s’est révélée trop exigüe face au déferlement humain qu’elle a reçu.



Des militants et de simples citoyens conquis à la cause du patron de l’Alliance Pour la République, ont rivalisé d’ardeurs et d’engagement pour donner à l’évènement un cachet particulier. A la tribune officielle, les barons de la coalition au pouvoir depuis sept ans portent à bout de bras leur candidat. Ce dernier, très à l’aise face à la marque de confiance et de satisfaction de l’assistance déclare que «les jeux sont faits, même si on n’en est qu’au tout début de la course vers la présidentielle».



Egale à lui-même, le Président Macky a naturellement usage de la verve qu’on lui connait pour affirmer : «Pour diriger un pays, il faut une vision. C'est ce qui nous a permis de venir aujourd'hui à Touba par l'autoroute Ila Touba. Je vais poursuivre dès après le 24 février par un ensemble de réalisations pour moderniser Touba et Mbacke». Mieux, le chef de l’Etat annonce qu’il compte s'atteler à la réalisation d'un parc industriel dont les discussions avec les investisseurs et hommes d'affaires ont été engagées».



Par ailleurs le chef de Bby, si les citoyens lui redonnent confiance, entend créer un domaine agricole communautaire pour régler le problème de l'emploi dans la zone. Le Président Sall a en outre annoncé la création d'un espace numérique ouvert dans la cité religieuse. Constatant l’unité dans les rangs Benno où les différents responsables politiques de Touba et Mbacké, ont constitué un solide bloc pour sa réélection, le Président Sall a vanté ses programmes, qui tranchent d'avec les initiatives «lambaatu» (tatonnement) pour ne pas dire le colmatage.



Il faut rappeler qu’au sortir de sa visite à la Résidence Serigne Touba où le Khalif des mourides lui a formulé des prières, Macky Sall a fait un détour chez les familles de Mame Mor Diaara, Mame Cheikh Anta à Darou Salam et Serigne Cheikh Fall Khalife de Cheikh Ibra Fall. Tous, lui ont donné leurs "bénédictions et apprécié à juste titre les bonds qualitatifs que le pays dans sa globalité a connu ces sept dernières années".













