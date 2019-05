Macky Sall se félicite du lancement du Dialogue national: « le Sénégal a répondu à mon appel » La chef de l’Etat s’est félicité de la participation massive qu’a suscité le Dialogue national lancé ce mardi 28 mai 2019 au palais de la République.

« Le Sénégal a répondu à mon appel », a, en effet, indiqué le président de la République à l’issue de cette journée de lancement du dialogue national qui, a-t-il souligné, « a duré 6 heures. Les gens sont restés assis, on s’est parlé, on s’est écouté ».



Le Chef de l’Etat a indiqué, qu’« il ne faut pas attendre que les étrangers et les ONG viennent nous réunir pour dialoguer. Personne ne s’est immiscé dans ce dialogue, c’est notre initiative personnelle », a-t-il déclaré. Surtout, dans ce contexte où, a-t-il dit, « le Sénégal entre dans une nouvelle phase, et est devenu un pays pétrolier et gazier. Il ne faut pas attendre que les autres viennent nous diviser pour s’emparer de nos richesses ».

