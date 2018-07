Macky Sall sollicite le soutien de Me Doudou Ndoye: « votre place n’est pas dans l’opposition, elle est ici, à mes côtés »

Pour le Président Macky Sall, c’est devenu une coutume : les cérémonies de présentation de condoléances constituent une tribune pour appeler à la transhumance. Apres Souleymane Ndéné Ndiaye et Modou Diagne Fada qui l’a rejoint la semaine dernière (en attendant Bamba Fall ?), le chef de l’Etat jette son dévolu sur Me Doudou Ndoye, leader du parti l’union pour la République (Upr), et un des avocats de Khalifa Sall.



« Me Doudou Ndoye est mon grand frère, un homme généreux et juste. C’est un grand serviteur de l’Etat. Il fut garde des Sceaux, ministre de la Justice dans ce pays, a d’emblée rappelé Macky Sall samedi, à la Medina, suite au décès survenu le 29 juin dernier de Mamadou Mansour Ndoye, père de la ministre Maimouna Ndoye Seck. « Parfois Maitre, vous avez des positions que je trouve bizarres par rapport à votre niveau. Votre place n’est pas dans l’opposition, elle est ici, à mes côtés, pour la construction de notre cher pays. Travailler pour le Sénégal, c’est nous rejoindre, ce n’est pas ailleurs », tente de convaincre le président de la République. Le concerné, regard fixe au sol, resté zen malgré les murmures de l’assistance qui semble le pousser à accepter l’appel présidentiel.













Le Quotidien

