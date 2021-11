Macky Sall sort les griffes: "Personne ne peut m'intimider, c'était impossible avant que..." Le Forum de Paris a vu un Macky Sall tout feu tout flamme, sortant les griffes pour défendre une Afrique qui peut être fiere de lui. Le Président de la république en a profité pour solder ses comptes avec l'opposition.

Le Chef de l'Etat a voulu souligner qu'il n'est pas une personne qui se laisse intimider et ce, par personne: "Personne ne peut m'intimider. C'était impossible avant que je ne sois chef d'Etat, à fortiori aujourd'hui que Dieu m'amis au pouvoir", a-t-il déclaré, relayé par L'Observateur.



A l'en croire, "il y a des gens, si vous les suivez dans leur logique, vous poussent à poser des actes regrettables", souligne Macky Sall.



Pour le message à ses partisans en vue des locales de 2022: "soutenez les listes pour les locales et préparez vous à gagner les législatives de 2022".

