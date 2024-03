Macky Sall souhaite un vote dans le calme et la sérénité

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2024 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a appelé hier en Conseil des ministres, pour un vote le dimanche 24 mars 2024, dans le calme et la sérénité. Il a lancé cet appel à l’endroit des acteurs politiques et des citoyens, nous dit "Le Témoin".



Macky Sall a également salué le bon déroulement de la campagne électorale, dans la paix et le respect de l’Etat de droit, afin de conforter le rayonnement de la démocratie sénégalaise et la solidité de nos institutions.



Il a félicité le Gouvernement, les forces de défense et de sécurité et l’Administration sénégalaise, dans son ensemble, pour toutes les dispositions prises afin d’assurer une bonne organisation du scrutin au Sénégal et à l’étranger.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook