Macky Sall sur Moustapha Cissé Lô: "trop c'est trop" A en croire le journal Tribune, la première réaction de Macky Sall sur les insultes de Moustapha Cissé Lô a été: trop c'est trop

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juillet 2020

Le journal revient sur les injures made in Moustapha Cissé Lô sur Farba Ngom et Yakham Mbaye en annonçant la déception et l'exaspération du Président de la République et Chef de parti de l'APR, Macky Sall. Selon Tribune toujours, Abdoulaye Diouf Sarr est meurtri par les attaques de Cissé Lô et explique comment les responsables se sont partagés le message vocal. Et pour finir, des sanctions sont demandées contre Farba Ngom, lui qui a fait resurgir l'audio incendiaire.





