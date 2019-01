Macky Sall sur l’organisation de la Présidentielle: «Jamais je ne signerai un décret pour la démission du ministre Aly Ngouille Ndiaye»

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019 à 11:12

C’est après son discours à la nation, que le Chef de l’Etat a accordé aux journalistes un entretien où il a livré sa part vérité sur des questions liées à l’organisation de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Au cours de cet échange, Macky a été catégorique sur le choix porté sur Aly Ngouille Ndiaye pour l’organisation de ces joutes.



«Quand J’ai été ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en charge de l’organisation des élections sous le régime de Me Abdoulaye Wade, j’ai été victime des mêmes attaques. Et jamais je ne signerai un décret pour la démission du ministre Aly Ngouille Ndiaye parce que je ne suis pas là pour satisfaire les désirs de certaines personnes», a répondu le Chef de l’Etat en marge de son discours du Chef de l’Etat, ce lundi 31 décembre 2018.



Suffisant pour remettre l’opposition à sa place, le locataire de palais d’ajouter : «le ministre de l’Intérieur ne peut pas soutenir son Président à avoir un second mandat si le peuple ne le lui accorde pas. Tout cela est un faux débat et tant que nous respectons l’Etat de droit, je ne vois pourquoi on va changer le ministre. Le système électoral sénégalais est fiable et personne ne peut truquer les élections».















Actusen.sn



