Macky Sall sur la Présidentielle de 2019 ‘’L’envie de battre campagne me domine’’

Le leader de la Coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) a hâte de se lancer sur le terrain politique, en perspective de la Présidentielle de 2019. Macky Sall l’a fait savoir hier, lors la cérémonie de remise de chèques aux premiers bénéficiaires des financements de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der). Devant une assistance composée majoritairement de femmes et de militants qui ne cessaient de louer les actions du chef de l’Etat, ce dernier a déclaré en plein discours : ‘’J’ai l’impression que l’envie de battre campagne me domine. Parce que je ne cesse de parler de politique. Il me faut certes attendre encore un peu, mais je suis pressé de le faire.’’



Simple envie ou provocation volontaire ? En tout cas, hier, la cérémonie qui devait revêtir un caractère socio-économique, a été digne d’un meeting politique. Les militants et sympathisants de la majorité présidentielle ont été fortement mobilisés à bord de minibus ou cars rapide, avec des t-shirts. Certains, ne pouvant accéder à la salle, étaient juste campés dans le hall du Centre international de conférence Abdou Diouf pour suivre la cérémonie sur un écran géant. Ceux qui ont eu accès à la salle n’ont pas manqué d’amener avec eux des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : ‘’Macky second mandat’’. Pourtant, dans son discours, le président s’est défendu d’avoir initié la Der pour des besoins de campagne, comme il le lui est reproché. Macky Sall déclare ne connaître aucun des bénéficiaires, à l’exception de deux dames.



Dans tous les cas, cette sortie, ajoutée à celle du week-end, montre que le capitaine de l’équipe de Benno Bokk Yakaar est obsédé par la Présidentielle. Samedi dernier, Macky Sall a déclaré que l’opposition ignore qui il est, tout en se disant sûr de remporter l’élection au Fouta à 100% et à Fatick à 90%. Il a également demandé à la jeunesse de son parti d’occuper les réseaux sociaux pour défendre son bilan, à défaut de pouvoir investir les plateaux de télévision.

















Enquête

