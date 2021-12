Macky Sall sur la présence du variant Omicron: « On doit arrêter de faire peur à l’humanité toute entière... »

« Président Ramaphosa, je vous réitère tout mon soutien contre toute forme de discrimination ou d'isolation du fait du nouveau variant Omicron. Ce n’est pas acceptable et nous n’allons pas l’accepter. D’ailleurs, en parlant d’Omicron, il est aussi là au Sénégal, depuis quelques jours. Il est partout et nous devons arrêter de nous faire peur.



Nous devons respecter les gestes-barrières, nous devons continuer la vaccination, mais je crois qu’on doit arrêter de faire peur à l’humanité toute entière sur des sujets sur lesquels nous n’avons pas la pleine maîtrise. "



L'isolement de l'Afrique du Sud



« Et comme l’a clairement indiqué l’Oms, isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et qui a fait preuve de transparence, est non seulement discriminatoire mais aussi contre-productif. Parce que c’est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leurs investigations. Et c’est là le danger.



Donc, il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays, doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d’ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. »















