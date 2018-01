Macky Sall sur le pêcheur tué : « On ne peut pas laisser tirer comme ça sur des citoyens sénégalais, ce n’est pas possible »

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 10:37

D’Addis Abéba pour les besoins d’un sommet de l’Union Africaine, le Président Macky Sall a évoqué la relation bilatérale avec la Mauritanie notamment dans la gestion des eaux territoriales, tout en lançant que le Sénégal ne peut laisser tirer comme ça sur ses citoyens, suite au meurtre d’un jeune pêcheur sénégalais Fallou Diakhaté (19 ans) samedi dernier par les gardes côtes mauritaniennes.



Alliant diplomatique et fermeté Macky Sall a tapé sur la table à sa façon. « Les deux gouvernements vont regarder de très près cette question, car, nous sommes des voisins, et on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Evidemment, nous devons respecter la souveraineté de chaque pays et ça du côté du Sénégal, il faut qu’on améliore cette situation Mais, comme je l’ai dit, on ne peut pas laisser tirer comme ça sur des citoyens, ce n’est pas possible », a déclaré fermement Macky Sall à la RTS.



« Donc, comme nous sommes voisins, nous pouvons devoir gérer ces questions relatives à la pêche et à la transhumance du bétail, la circulation des hommes et des biens entre deux pays voisins parents. Depuis, Addis-Abeba, j’exprime ma solidarité à la famille de Guet Ndar. Le gouvernement sera toujours de leur côté comme, ils l’ont vécu lors de l’expulsion de 5000 pêcheurs et nous leur avons octroyé des moyens de travail. D’ailleurs, la semaine prochaine, je serais à Guet Ndar avec le Président Emmanuel Macron pour m’accompagner dans la politique de protection de la côte et accorder des moyens importants pour protéger Saint Louis, et la Langue de Barbarie, protéger les populations. Je prie ALLAH pour qu’il l’accueille dans son Paradis », a ajouté le Président sénégalais.



Massène DIOP Leral.net

