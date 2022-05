Macky Sall sur les 11 bébés morts : "Les corps sont toujours à la morgue, car il y a une enquête criminelle" Le Président de la République, Macky Sall, rentré de Malabo, s'est rendu ce vendredi à Tivaouane pour rencontrer les familles des victimes, ainsi que le Khalife général des Tidianes et le personnel de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir présenté ses condoléances, le chef de l'Etat a voulu savoir ce qui s'est réellement passé et en a profité pour répondre au porte parole des familles des victimes qui ont posé respectivement ces questions :



Quelles sont les causes de l'accident ? Que faisaient les préposés à la surveillance des enfants ? Quand-est-ce qu'ils pourront faire le deuil de leurs enfants dans la mesure du possible ?



Enquête criminelle



Le président Macky Sall, très ému, se félicite de la pertinence des questions et apporte des précisions. "Pour répondre à ta question sur la cause de l'accident, il faut savoir qu'en pareils cas, il y a une enquête criminelle et la justice doit déterminer exactement ce qui s'est passé.



Je puis vous dire que les corps sont à la morgue, mais, en relation avec le Procureur, on verra comment faciliter la restitution des corps pour les inhumer", a-t-il souligné.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook