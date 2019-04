Macky Sall va bientôt s'attaquer aux "diplomates" fantômes dans les chancelleries Après la lutte contre la pagaille au niveau de la délivrance des passeports diplomatiques, le Chef de l'Etat Macky Sall va bientôt assainir les ambassades et consulats infestés de diplomates "fantômes" composés de jardiniers sans jardin, de chauffeurs sans véhicule et autres secrétaires sans bureau voire sans ordinateur ! C'est du moins la confidence d'un conseiller technique pas encore reconduit dans ses fonctions, renseigne "Le Témoin".

Par exemple à l'ambassade du Sénégal aux Etats-Unis d'Amérique considérée comme la destination privilégiée du clientélisme politique ou parental, il y a plus de 40 employés, dont la majorité sont des diplomates fantômes. Parmi eux, informe la même source, la fille d'un marabout, s'autoproclamant chargée des affaires "religieuses", l'ex-épouse d'un célèbre musicien bombardée "diplomate" dans les coulisses de la chancellerie où elle n'a que "facebook" comme activités. Idem pour l'ambassade du Sénégal à Paris où des employés locaux et expatriés squattent les salons d'attente et les cafétérias avant de disparaître sur la pointe des pieds avant la fin ou même au milieu de la journée.

Dans une ambassade implantée dans un pays arabe, "Le Témoin" a appris l"existence de trois chauffeurs pour un véhicule. Pendant ce temps, un jardinier cherche désespérément jardin pour faire son salaire du fait que la chancellerie se situe au 4e ou 8e étage d'un immeuble. Et ne dispose même pas de plantes vertes. Un triste constat partout où le Sénégal a ouvert des missions diplomatiques, le personnel diplomatique légitime déplore et regrette d'être encombré par des travailleurs payés à ne rien faire.

