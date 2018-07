Macky Sall veut bâtir une véritable économie du pétrole et du gaz

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Juillet 2018 à 07:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall appelle le gouvernement à examiner et à mettre en oeuvre les recommandations émises lors de la concertation nationale sur le pétrole et le gaz.



Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé au gouvernement ’’d’examiner toutes les propositions émises, et de mettre en œuvre, sans délai, toutes les conclusions ainsi que les recommandations validées lors de cette importante rencontre’’.



Des recommandations portant sur une gestion transparente et durable des ressources pétrolières et gazières découvertes ces dernières années au Sénégal, ont été notamment émises lors de cette rencontre de concertation organisée le 12 juin dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.



Macky Sall avait à cette occasion invité le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-Pétrogaz) à poursuivre les échanges avec tous les segments de la société, en vue de la "finalisation consensuelle" du projet de loi d’orientation relative à la gestion des ressources pétrolières et gazières.



Le Président Sall a, à cet égard, demandé au gouvernement ’’de bâtir une véritable économie du pétrole et du gaz et d’élaborer, en relation avec le secteur privé national, une doctrine efficiente d’encadrement et de développement du contenu local’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Il a également invité le gouvernement à ’’finaliser, avant fin septembre, l’élaboration des projets relatifs au Code pétrolier, à la loi d’orientation sur la répartition des revenus du Pétrole et du Gaz, et à la loi d’encadrement et de développement du contenu local’’.











(APS)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook