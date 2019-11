Macky répond Sonko et Cie : «Il y a un faux débat sur la dette »

Le président de la République Macky Sall a répondu à Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo et les organismes qui s’inquiètent du niveau de la dette du Sénégal. Sans les nommer, il a indiqué que le pays s’endette pour son développement. «Il y a ce faux débat sur la dette. Quelle dette ? On ne s’est pas endetté pour faire du fonctionnement ni pour entretenir des fonctionnaires ou des politiciens. On s’est endetté pour les accès universels», a rectifié Macky Sall samedi lors d’un panel de la Convergence des cadres républicains (Ccr) sous le thème «Le Pse, bilan et perspectives : Quel Sénégal en 2035».



Pour le chef de l’Etat, les populations des zones frontalières ne doivent pas attendre 50 ans pour avoir l’accès à l’électricité, à l’eau et à la santé. Aux politiciens, «relais de ces chants et sirènes», le Président les qualifie de «colporteurs de mauvais aloi».



Macky Sall invite ses cadres à la «lucidité», mais à être «fiers» du bilan réalisé depuis 2012. «Il appartient aux cadres de le défendre avec véhémence et courage», a-t-il invité rapporte le journal « Le Quotidien ».



