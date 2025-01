« Macron, le merci et l’au revoir à jamais », Par Oumou Wane Parlant d’ingratitude, Hollande pourrait nous en dire un rayon sur son protégé, qu’il a enfanté, nourri et engraissé avant de succomber à son coup de poignard. Pour peu, Macron nous aurait traité de "shithole countries".

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Dans les divorces, il y a souvent du ressentiment de la part de celui qui a été plaqué. Celui qui s’étale et devient amère est en général celui qui a été viré.



Macron n’est pas la France, encore moins les Français qu’il incarne institutionnellement. Ils ont été les premiers à le virer que je sache !



Je ne sais pas si cela tient de la langue française, mais les politiques français, pris dans des envolées lyriques, se sont souvent mis à débiter des bourdes !



Le Pen avec son Durafour Crématoire, Chirac avec le bruit et l’odeur dans les immeubles ou résident des immigrés… Sarkozy, dans nos murs jugeant que l’homme noir n’était pas entré dans l’histoire.



Et hier Macron, apparemment pas encore entré dans l’histoire, a traité les Africains d’ingrats, car ils auraient omis de dire merci à la France. Mais merci pourquoi enfin ? Pour l’esclavage ? Pour la colonisation ? Pour le siphonnage séculaire des ressources africaines ? Pour la Françafrique et ses tentacules venimeuses ? Pour le bordel au Sahel créé par la déstabilisation de la Lybie ?



Franchement, il y a des jours, on ferait mieux d’être sourds. Pour peu, il nous aurait traité de "shithole countries", comme Donald Trump, si ce n’est pire !



Enfin, tout ceci montre que l’Afrique n’a aucun autre choix que de prendre ses responsabilités et d’être maitresse de son propre destin. Elle est riche mais pourtant reste pauvre. Elle est pauvre mais pourtant si riche, de ses ressources, de sa démographie, de sa taille, de sa diversité. Mais était jusqu’à hier pauvre d’hommes à la hauteur de ses enjeux. Flanquée de dirigeants souvent assimilables à Meka dans le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. C’est révolu ça, la page est tournée !



C’est Hollande qui doit se marrer sous cape. Parlant d’ingratitude, il pourrait nous en dire un rayon sur son protégé, qu’il a enfanté, nourri et engraissé avant de succomber à son coup de poignard ! Merci qui ?



Merci sied aux relations humaines, mais les États n’ont pas d’amis mais des intérêts. Si la France, à brides lâchées, s’est précipitée au Mali, au Niger et consorts, ce n’est certainement pas pour sauver les ingrats mais bien pour protéger ses intérêts. Le Niger, je rappelle que la France y puise de l’Uranium entre autres pour nourrir ses centrales nucléaires, ses industries, éclairer et chauffer ses chaumières.



La réponse du Premier ministre Ousmane Sonko Safna Sap* ! Elle est arrivée comme une foudre, à la hauteur de l’affront, a ravagé le peu de terrain qui restait pour des relations feutrées entre gens intelligents et polis. Macron n’a fait que récolter ce qu’il a semé. Merci et Au Revoir semble dire le Sénégal à Monsieur Macron ! Mais Monsieur Macron n’est ni la France, ni les Français ! Il est lui et c’est tout ! Scrogneugneu, lui diraient ses ancêtres d’outre-tombe, ceux qui, aux cotés des tirailleurs ont combattu pour l’honneur de la France.



*relevé, pimenté !



Oumou Wane est présidente Citizen Media Group – africa7.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook