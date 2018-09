Madagascar-Sénégal : Après Gana Gueye, Sabaly et Mbaye Niang forfaits !

Jeudi 6 Septembre 2018

Après Idrissa Gana Guèye, c’est au tour de Mbaye Niang et Youssouf Sabaly de déclarer forfait, en vue du match face au Madagascar, comptant pour les Éliminatoires de la CAN 2019.



Le groupe du Sénégal passe de 23 à 20 joueurs avec le forfait de ces trois derniers, qui sont, d’après Record, retournés dans leurs clubs respectifs hier, mercredi 5 septembre. Mbaye Niang et Youssouf Sabaly ont pris part aux entraînements des Lions lundi et mardi.



Pour le défenseur droit, Youssouf Sabaly de Bordeaux, il souffre du genou. Même blessure pour le milieu défensif d’Everton, Idissa Gana Gueye. Mbaye Niang, nouveau sociétaire de Rennes, souffre des ischio-jambiers.

