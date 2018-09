Madagascar vs Sénégal : Sidy Sarr accuse la pelouse

« Franchement, l’état de la pelouse ne nous a pas facilité la tâche. On ne sait pas si le ballon du deuxième but malgache était sorti. Mais, on a vu une équipe du Sénégal qui a tant bien que mal crée le doute chez l’adversaire. Personnellement, j’étais content de jouer », déclare le joueur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Sidy Sarr



Record

