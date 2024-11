Madana Kane, Tête De Liste Dundu Leneen : «Nous allons proposer une nouvelle loi de protection sociale plus inclusive » Quotidien L'Info- Madana Kane s’engage pour les personnes vulnérables. En campagne à Podor, il a promis, une fois à l’Assemblée nationale, de se battre pour «une nouvelle loi de protection sociale plus inclusive». Pour lui, celle en vigueur présente des «lacunes» qu’il faut impérativement gommer..

Mouhamadou Madana Kane, tête de liste nationale de «Dundu Leneen» pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, ne sera pas un député passif, mais un représentant du peuple qui fait des propositions de lois, dans le sens de la prise en charges des préoccupations des populations.



En ce sens, une fois élu, l’une de ses premières initiatives sera de proposer une nouvelle loi de protection sociale plus inclusive, qui tiendra compte de toutes les couches sociales vulnérables.



«Dès notre entrée à l’Assemblée nationale, nous allons proposer une nouvelle loi de protection sociale plus inclusive. Elle va prendre en compte toutes les couches sociales, notamment celles qui sont les plus vulnérables», s’est-il engagé, lors de sa visite à Podor, dans la cadre de la campagne électorale.



«Les personnes à mobilité réduite ont des difficultés à accéder dans certains bâtiments publics, monter à bord des bus de transport en commun et accéder à d’autres lieux», ajoute-t-il.



Non sans préciser que l’actuelle loi portant sur la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec un handicap présente des «lacunes». Poursuivant, il promet aussi d’accorder une attention particulières aux écoles coraniques et aux apprenants des daaras.



«Nous allons aussi améliorer les conditions de vie des apprenants des écoles coraniques dans le cadre de cette loi», soutient M. Kane. Qui a rendu visite à des maître et marraines d’écoles coraniques et des responsables de groupements de promotion féminine et de jeunes.



Par ailleurs, Madana Kane compte une fois élu, porter les préoccupations des jeunes à l’Assemblée nationale. Ainsi, promet-il de faire une proposition de loi, relativement à «une meilleure prise en charge des questions liées à l’emploi des jeunes et au financement des femmes».



A Podor, la tête de liste n’a pas manqué de commenter la situation née de la crue dévastatrice du fleuve Sénégal. Et c’est pour dire toute son émotion, mais aussi et surtout sa compassion et sa solidarité, tout en invitant le gouvernement à assumer son rôle régalien, en assistant convenablement les sinistrés



