Madani Sy, syndicat nettoiement : « l’opération 'zéro déchet' ne peut se résumer qu’à un simple slogan » « L’opération ''zéro déchet'' ne peut se limiter qu’à un simple slogan. C’est une vision à court, moyen et long terme ». C’est ce qu’a indiqué, Madani Sy, responsable syndical sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019

En effet, indique-t-il, la réussite de ce programme lancé par le chef de l’Etat, passe par un préalable. Celui de prendre en compte les préoccupations des travailleurs du nettoiement, notamment les techniciens de surface, et les mettre dans des conditions de bien faire leur travail.

« Aujourd’hui, nous avons 950 journaliers qui ne sont pas régularisés depuis 4 ans. Il y a 200 agents qui doivent partir à la retraite d’ici 2020, et qui sont dans une totale précarité. Il y a également que la convention collective des travailleurs du nettoiement n’est toujours pas appliquée », a listé Madani Sy, selon qui, toutes ces questions doivent être réglées pour une bonne réussite de ce programme.

Par ailleurs, révèle-t-il, « il y a des français et des allemands qui sont au Sénégal pour ce programme. On ne sait pas ce qu’ils vont faire, il y a flou qui entoure ce programme ».



