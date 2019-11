Mademba Bitèye, DG Senelec: «Le réajustement des tarifs s’impose à tous, c’est inévitable»

« Le gouvernement du Sénégal s’est toujours opposé à une révision brusque des prix de l’électricité, supportant ainsi toutes les conséquences. La subvention des prix de l’électricité a couté 318 milliards à l’Etat. Aujourd’hui, le réajustement des tarifs est inévitable. Toutefois, il n’est pas généralisé. Car les consommations domestiques ne sont pas directement concernées.



Pour rappel, en 2016, certains pays voisins avaient révisé leurs tarifs de l’électricité. Parmi eux, le Ghana, le Mali, la Guinée; la Côte d’Ivoire et la France envisagent de le faire. Cette tendance s’impose à tous les pays producteurs de pétrole et de gaz et même les pays non producteurs. Le Sénégal qui est dans le même environnement économique, ne pouvait plus continuer à éviter l’évidence de la vérité des prix. Le réajustement s’impose à tous (…).



La commission de régulation du secteur de l’électricité, conformément aux dispositions de la loi, a approuvé la nouvelle grille des tarifs de l’énergie. Ces tarifs seront appliqués sur les consommations d’électricité à partir du 1er décembre 2019. L’application de cette nouvelle grille ne concernera que les factures à payer en janvier 2020 pour les clients facturés mensuellement et en février 2020 pour les clients qui sont facturés par bimestre. »