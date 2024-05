Madiambal Diagne et Souleymane Teliko devant la Cour d’appel lundi prochain

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2024 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Suite et pas fin du différend judiciaire opposant le journaliste Madiambal Diagne au juge Souleymane Téliko. La plainte de Madiambal Diagne contre Souleymane Teliko devant la Cour suprême n’a pas eu la suite escomptée pour le patron du Groupe « Avenir Communication ». Alors, ils devront encore s’affronter devant le juge d’appel lundi prochain.



Ce, indique Les Echos, repris par Senenews, suite à l’appel du journaliste et patron de presse. Le dossier avait été plaidé et au final une réouverture des débats a été ordonnée au moment où l’on s’attendait à un verdict. Renvoyé à plusieurs reprises le dossier sera, à nouveau, évoqué, pour plaidoiries ce lundi.



Pour rappel, Madiambal Diagne a été condamné à 3 mois de prison assortis du sursis en sus d’une amende de 500.000 francs et 5 millions de francs à payer à l’ancien président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums) pour diffamation. Lors d’une sortie à l’émission « Jury du Dimanche », le patron de presse avait affirmé que le magistrat a été épinglé par l’UE dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad alors qu’il a été totalement pris en charge par le gouvernement tchadien

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook