Madiambal Diagne sur l’affaire BBC : « le gouvernement a semblé paniquer, Il y a une mauvaise com’, une carence, une incompétence…» Madiambal Diagne désapprouve totalement la communication du gouvernement du Sénégal, suite aux révélations de la BBC. Notamment la conférence de presse tenue par le porte-parole du gouvernement, en urgence, le jour de la korité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission Grand Jury, ce dimanche, Madiambal Diagne a parlé d’une communication désastreuse et inopinée. « Le gouvernement s’est planté du point de vue de la communication. Il y a une mauvaise communication, une carence, une incompétence », a-t-il dit.

Selon le patron du journal Le Quotidien, « le format pose problème. D’abord sur le mémento. Il n’y avait pas urgence de communiquer sur l’affaire, le jour de la korité. Je m’interroge sur la temporalité de la démarche et les éléments de langage fournis par le porte-parole du gouvernement (Ndèye Tické Ndiaye Diop). Ils n’ont pas donné les bonnes réponses. Le gouvernement a semblé paniquer. » Pour le patron du groupe Avenir Communication, la communication gouvernementale n’a pas été mûrie.



