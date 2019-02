Madické Niang : « Je réitère toute ma considération à la communauté mouride »

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 13:49 | | 1 commentaire(s)|

Après avoir été reçu par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, en bon talibé, Madické Niang , le candidat de la Coalition Madické 2019 a tenu à réitérer solennellement toute sa considération à la communauté mouride, tout en remerciant tous les dignitaires de la ville religieuse, Porokhane, pour leur accueil chaleureux.





« J'ai été reçu par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a prié pour nous et pour un Sénégal de paix. J'étais accompagnée de mes collaborateurs de la coalition Madické2019. J’ai pu également rencontrer mon marabout Serigne Massamba Mbacké, puis je suis passé par Darou Salam », a expliqu Madické sur la page facebook de Madické 2019, il y a quelques minutes.



« Je réitère toute ma considération à la communauté mouride et je remercie tous les dignitaires de la ville religieuse, Porokhane, pour leur accueil chaleureux », a-t-il ajouté.



Massène DIOP Leral.net



Leral.net



