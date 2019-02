Madické Niang à Kanel et Ourossogui: "Macky Sall s’est servi du Fouta, mais il ne l’a pas servi"

Le candidat Madické Président a sillonné hier les localités de Ourossogui, Matam et Kanel considérés comme les bastions de l’Apr. S’adressant aux populations venues l’accueillir, Me Madické a affiché son amertume face l’environnement dans lequel, elles se trouvent, en leur confiant sans gêne : «J’ai mal parce que celui que vous considérez comme votre fils, n’a rien fait pour le Fouta », a-t-il lancé à Kanel, repris par l’As.



Madické Niang indique que la politique d’urbanisation a connu un retard, l’assainissement fait défaut et les routes sont difficiles et cahoteuses. « Où est Macky Sall qui se déclare fils du Fouta ? Il s’est servi du Fouta mais il n’a pas servi le Fouta. Macky Sall ne croit pas au Nédo ko Bandoum qu’il préconise », a-t-il ajouté, avant de s’engager à résoudre les problèmes avec son programme « Jamm Ak Khewel »

