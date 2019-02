Madické Niang chez le PM Dionne: « Macky Sall a créé 500.000 nouveaux pauvres au Sénégal »

Me Madické Niang s’est rendu hier mercredi à Gossas, ville située à l’ouest du Sénégal et fief du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ici, c’est en grande pompe que les populations l’ont accueilli.



Satisfait de la forte mobilisation que lui ont réservée les populations de Gossas, Me Madické Niang a estimé qu’il est temps de faire renaître cette zone. Selon lui, les infrastructures routières, notamment le train doivent être restaurées.



Très taquin, il n’a pas manqué de railler le Premier ministre. « Je vois que Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a rien fait à Gossas. Il vous a oubliés. Il est comme Macky Sall. Allez dans le Fouta pour voir qu’il n'a rien fait là-bas. Une personne qui ne peut rien faire là où elle habite, c’est dangerereux de lui confier un pays.



Gossas devait être le plus grand département du Sénégal, car beaucoup de grands hommes habitent ici. Et cette zone joue un rôle très important dans la campagne arachidière. Mais j’ai constaté qu’il y a un problème dans l’agriculture. Vivre seulement de l’agriculture n’est pas chose facile surtout quand vous n’avez pas de financement.



Quand je serai président, je vais changer Gossas et je vais allier l’agriculture et les unités de transformation et des industries. Tout le monde sait que Gossas a tout perdu avec la suspension du train. Je suis prêt à faire revivre ce département et je prends l’engagement de lui rendre tout ce qu’il a perdu. Comme ils ne peuvent rien pour vous, mettons-les dehors et travaillons ensemble”, déclare Me Madické Niang.



Il se dit rassuré que des jeunes et des femmes adhèrent à son programme. “La jeunesse c’est l’avenir de ce pays. Mais je veux aussi tendre la main aux religieux. Je compte mettre en place un ministère religieux pour accompagner les Daaras. Macky Sall dit avoir créé 500 mille emplois alors qu’en réalité, c’est 500 mille nouveaux pauvres qu’il a créés. Les Sénégalais ont plus que jamais faim. Mon projet de société “Jam ak khéweul” est la solution pour un Sénégal meilleur », pense savoir Me Madické Niang.















