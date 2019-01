Madické Niang compte envoyer Macky Sall chez ‘’Ardo’’ avant ‘’de le battre…’’

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 11:35 | | 10 commentaire(s)|

Que le candidat sortant, Macky Sall, se tienne prêt. Madické Niang compte bien d’abord l’envoyer chez ‘’Ardo’’ avant ‘’ de le battre au second tour’’.



Avant-hier, samedi, à Kolda où il a bouclé sa tournée politique, le candidat de la coalition ‘’Madické 2019’’ a fait face à la presse locale.



« Je suis sûr, par la grâce divine, que je serai deuxième et un deuxième tour va s’organiser. Je serai la surprise de ces élections », a avancé Me Madické Niang avec confiance.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos