Madické Niang et le poste de député

La guerre est maintenant ouverte entre le Parti démocratique sénégalais et Madické Niang. Le parti de Wade ne veut ni de plus ni de moins que le départ de Madické Niang de son poste de député.



Et si Madické Niang suit certains de ses proches, les choses ne vont pas se passer aussi facilement. Des membres influents de son entourage lui conseillent de ne pas démissionner de son poste de député et de se battre pour ne pas être déchu. Hé oui, vous avez bien lu. Pour ces radicaux, Me Madické Niang doit continuer à garder son poste de haute lutte. Et … grâce à un travail de terrain.















Les Echos

