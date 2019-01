Madické Niang : « j’ai un stock de 22 000 parrains »

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Janvier 2019

Le candidat de la coalition ‘’Madické 2019’’ a présenté son programme, hier. Mais, il devra compléter 2 400 signatures, pour espérer faire partie des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle de février 2019. Devant ses partisans et autres, Me Madické explique détenir un stock de 22 000 parrains.



« Nous avons un stock de 22 000 parrains pour suppléer les doublons. Au premier jour, nous avions retenu que nous étions passés. Mais après avoir reçu notre procès-verbal, 51 227 parrains ont été validés, 6 337 rejetés, pour cas de doublons. Il nous faudra régulariser 2 400 signatures pour que mon parrainage soit validé, puisqu’il faut 53 400 parrains. Mais nous avions prévu ce cas de figure », a expliqué M. Niang.

















L’Observateur

