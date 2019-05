Madinatoul Salam : Les « Thiantacones » aux fils de Cheikh Béthio « ay woorkate nguéne » C’est tendu en ce moment à Madinatoul Salam. Les « Thiantacones » ont assiégé la maison de Cheikh Béthio et ont insulté ses enfants qu’ils considèrent comme des hypocrites qui ont trahi le Cheikh en l’inhumant à Touba.

Regardez la réaction des « Thiantacones » à Madinatoul Salam...

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019

Depuis le décès de Cheikh Béthio Thioune, les Thiankounes restent diviser sur tout. Nous venons d'apprendre que Serigne Saliou Thioune, fils aîné de Cheikh Béthio Thioune a été hué par des centainss de thiantacounes de retour de Touba. Il a meme reçu des sachets d'eau. Il doit son salut aux gendarmes. Les talibés continuent de denoncer l'inhumation du Cheikh à Touba. Pour eux "C'est une façon de tuer la famille des thiantacounes. Serigne Saliou Thioune n'a pas respecté le voeux de son père." Et le pire est à craindre ce dimanche. Nous y reviendrons.



Source : People.sn

