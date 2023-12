Maf de Liberté 6 : Des nouvelles de la Française Coline Fay

Coline Fay, une ressortissante française de 26 ans, a été interpellée et emprisonnée au Sénégal, vendredi 24 novembre, pour « complot contre l’autorité de l’État » et « séjour irrégulier ».



La Française Coline Fay, 26 ans, a été arrêtée et emprisonné depuis le vendredi 17 novembre 2023 à Dakar (Sénégal). La jeune femme est poursuivie pour « complot contre l’autorité de l’État » et « séjour irrégulier » dans le pays et encourrait « la perpétuité ».



Emprisonnée à la Maison d’arrêt des femmes de Liberté 6, elle a arrêté sa grève de la faim au 9e jour de sa diète., rapporte Libération. Mais selon Les Echos, jusqu’à samedi, elle était toujours en grève de la faim. « Elle est toujours affaiblie par sa diète mais elle est bien accueillie par ses « soeurs patriotes » », renseigne son avocat Me Khoureichy Bâ repris par Les Echos.



Originaire de la ville française d’Échirolles et présente au Sénégal depuis près d’un an, Coline Fay a été arrêtée vendredi avec d’autres citoyens sénégalais. Une information judiciaire a été ouverte contre ces militants pour « actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique » et « complot contre l’autorité de l’État ». Outre ces charges, la jeune Française est également poursuivie pour « séjour irrégulier » au Sénégal et a été placée en détention.

Coline Fay serait devenue une membre « active » de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), une organisation acquise à Ousmane Sonko, premier opposant politique au président Macky Sall. Il lui serait ainsi reproché d’avoir « partagé des messages incitant les membres du groupe à se mobiliser » lors d’une journée de manifestation organisée le 17 novembre dernier.



Une situation suivie avec « attention » par Paris



Les services à Dakar et à Paris du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères « suivent avec attention […] en lien avec sa famille » la situation de Coline Fay, a fait savoir par communiqué lundi, France Diplomatie. Comme tous les ressortissants français arrêtés à l’étranger qui en font la demande, Coline Fay bénéficie de la protection consulaire. « À ce titre, une visite consulaire lui a été rendue récemment, afin de s’assurer de ses conditions de détention, de son état de santé et du respect de ses droits à la défense », indique le ministère.



L’avocat Juan Branco charge l’Élysée



« Assistance consulaire et circulez. Pas un mot pour dénoncer. Pour exiger qu’elle soit libérée. Pas un geste qui pourrait gêner le nouvel employé de l’Élysée. Acceptera-t-on que l’on s’assoie ainsi sur le sort d’une citoyenne française et sa liberté ? », a réagi sur X (ex-Twitter) l’avocat Juan Branco, en dénonçant le fait que la France lui octroie seulement « le même statut qu’aux terroristes, pédophiles et trafiquants ».



Senenews