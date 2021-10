Mafia dans le trafic de migrants: l'AIBD au coeur du scandale, des "passeurs" policiers arrêtés Le trafic est sans aucun doute après la Covid ou le corona le mot le plus recherché ces derniers temps au Sénégal. Il ne se passe un jour sans qu'on en fasse état.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 05:32 | | 0 commentaire(s)|

Un autre trafic de migrants a été démantelé au niveau de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) avec l'arrestation de plusieurs personnes dont un policiers et des agents de sûreté.



L'agent de police Mandikou Ndiaye qui touchait 600.000 F CFA par candidat, cueilli par la Compagnie de la gendarmerie des transports aériens, fait savoir Libération.



Aristide Djiba et Sabine Ndella Faye, agents de sûreté à Amarante et membres du cartel, recevaient entre 300 et 800.000 F CFA.



Le "cerveau" de la mafia, Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr est passé aux aveux. Les candidats au voyage qui casquaient en tout 4.000.000 F CFA recevaient comme "cadeau" de faux tests Covid.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos