Mafia des visas: Le Préfet de Dakar interdit la manif devant l'Ambassade de France, ce que compte faire le Frapp Le préfet de Dakar a interdit la manifestation de demain dont le FRAPP et les victimes l'ont informé par lettre, contre la mafia des visas qui opère à l'intérieur de l'ambassade de France au Sénégal.

Cette manifestation devait avoir lieu ce jeudi 13 octobre à partir de 10h00 devant l'ambassade de France au Sénégal.



Les motifs fallacieux invoqués par le préfet de Dakar sont:

- risques de troubles à l'ordre public

- entrave à la libre circulation des personnes et des biens



Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP apprécie l'arrêté d'interdiction illégal et illégitime du préfet de Dakar à la fois comme une victoire et une honte.



Cet arrêté d'interdiction est une victoire car l'État du Sénégal, pour interdire la manifestation du FRAPP, n'a pas osé invoquer l'arrêté Ousmane Ngom. C'est une victoire de tous les démocrates qui pendant toutes ces années ont défié cet arrêté illégal. C'est aussi une victoire des organisations de défense des droits de l'homme qui ont saisi la cour de justice de la CEDEAO qui leur a donné droit en ordonnant à l'État du Sénégal l'abrogation de l'arrêté illégal Ousmane Ngom.



Cet arrêté du préfet de Dakar est une honte car le préfet se transforme en laquais de l'impérialisme français qui opprime les demandeurs de visa africains.



Le FRAPP dénonce cette interdiction préfectorale.



Le FRAPP a écrit aujourd'hui au préfet de Dakar en l'informant qu'en lieu et place de la manifestation, une délégation constituée de membres du FRAPP et de victimes de la politique de délivrance de visas de l'ambassade de France ira déposer demain à 10h00 une lettre pour demander:



- la restitution aux demandeurs de visa de leur passeport détenu par l'ambassade de France au Sénégal depuis plus de trois semaines, plus de deux mois pour certains



- le traitement dans un délai raisonnable des demandes de regroupement familial



- la restitution aux demandeurs de visa malheureux des frais de demande de visa





Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP



Dakar, le 12 octobre 2022

