Mafia du sexe au Point E: Les prostituées, le Chinois Yoyo et le vigile de l’auberge condamnés

L’affaire de proxénétisme de la cité Point E, un quartier résidentiel de Dakar, a été appelée à la barre du tribunal des Flagrants délits mardi. Le juge a infligé des peines diverses aux prévenus.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, proxénétisme et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, Zhang Xing Gho dit Yoyo, propriétaire de la maison close, le vigile de l’auberge, deux prostituées et quatre clients, ont été jugés mardi. Dans son délibéré, le tribunal a relaxé les clients, mais a décidé de retenir le reste des prévenus dans les liens de la prévention. Les filles ont écopé d'une peine de 15 jours de prison. Le Chinois Yoyo et le vigile Diallo sont condamnés à deux mois de prison ferme.



Pour rappel, ce réseau de prostitution en plein Dakar, a été démantelé le 26 mai dernier par les éléments de la police du Point E. La maison de Yoyo continuait ses services en cette période d’Etat d’urgence assorti du couvre-feu où les rassemblements sont formellement interdits en raison de la pandémie de coronavirus. En collaboration avec les filles de joie, la « mafia du sexe » envoyait des photos sexy au client potentiel, qui choisissait une partenaire pour une partie de jambes en l’air tarifée.



Alertée par le voisinage, la police a fait une descente à la maison close de Yoyo. Les limiers ont trouvé une prostituée en plein ébat avec un partenaire. Un lot de 600 préservatifs destinés aux clients a été aussi saisi.

